Anche Piermartiri scende in campo:: "Un vascello contro due corazzate"

Arriva l’ufficializzazione della candidatura a sindaco di Enrico Piermartiri e mette a tacere le voci circolate nelle ultime ore, che davano la sua discesa in campo già tramontata. Piermartiri ci sarà e annuncia la notizia con quella vena ironica e arguta che gli è solita, definendosi "un vascello contro due corazzate. Ma i vascelli sono agili e – avverte - a volte arrivano prima". Le ‘corazzate’ sono le due coalizioni più corpose delle 4 in lizza: Rossano Orsili sostenuto da 8 liste, Gionata Calcinari da 7 liste. Si vedrà chi avrà dalla sua Mirco Romanelli, ma intanto Piermartiri si presenta ai nastri di partenza con due liste orgogliosamente civiche.

A supportarlo saranno i Democratici e Popolari - Gruppo Lattanzi che, a distanza di un paio di legislature in cui non si sono presentati, tornano sulla scena cittadina: "Alla luce dell’attuale crisi istituzionale di Sant’Elpidio a Mare causata proprio da coloro che oggi si spacciano ‘per salvatori della patria’, hanno deciso di proporre agli elettori elpidiensi una reale alternativa partecipando con proprie liste alle elezioni amministrative di maggio. Non si può sempre subire passivamente gli eventi pensando di esorcizzarli addossando le colpe ad altri".

"Accettiamo la sfida imposta dai confusi tempi che vive la città, in cui la politica è diventata un puzzle di ambizioni personali all’interno di un piccolo harem di cooptati e di furbi" sono le prime bordate dei lattanziani che sosterranno la candidatura a sindaco di Piermartiri, insieme a un’altra lista civica. "Le nostre saranno liste civiche ‘autentiche’ e non finte come quelle in cui hanno dovuto frettolosamente cancellare i simboli partitici per spacciarle come tali. Le nostre sono liste libere, senza accordi preelettorali con nessuno, composte da persone che, con spirito di servizio e senza tornaconti personali, ciascuna con le proprie capacità e competenze, e tutte assieme con spirito unitario, si metteranno al servizio della città per tentare di risollevarne le sorti".

Puntano sulla convinzione che "sia necessario rimettere in gioco la voglia dei cittadini di conoscere, ricostruire, impegnarsi sebbene sia stata "mortificata da anni di amministrazioni autoreferenziali e di propaganda sterile promosse da piccole ‘caste’ politiche, attente solo ai propri interessi egoistici e di corto raggio". L’impegno di Democratici e Popolari e di una seconda civica, guidati da Piermartiri è "ridestare il desiderio degli elpidiensi di occuparsi della propria città con impegno, trasparenza, condivisione, creatività e forza di aggregazione. Non contro qualcuno, ma solo per Sant’Elpidio". A giorni la presentazione della visione di città della coalizione.

