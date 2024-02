Anche quest’anno c’è il corso di latino

Anche quest’anno

alla scuola media ‘Bacci’ si va a scuola di latino, alla scoperta della lingua antica per sfatare il mito della sua vetustà e inutilità. "L’intento – conferma infatti il professor Paolo Orsili (docente di italiano, storia e geografia) - è quello di riscoprire l’attualità e la vivacità del latino che è tutt’altro che una lingua morta e che è di fondamentale importanza". Il corso è rivolto agli studenti (massimo 30) delle terze classi della scuola media (sia del capoluogo che di Casette d’Ete) è gratuito e per iscriversi c’è tempo fino al 29 febbraio. Il corso si terrà presso la sede scolastica della ‘Bacci’, in orario pomeridiano. Sono 8 gli incontri previsti per un totale di 16 ore (per una durata di un paio di mesi). "Le lezioni avranno un approccio interdisciplinare con rimandi e riferimenti continui alla lingua italiana e alle principali lingue neolatine, con richiami all’inglese il cui dizionario è, in parte, di provenienza latina" conclude Orsili che, anche grazie agli ottimi risultati raggiunti con il suo corso di latino (che sta proseguendo con ottim riscontri da tre anni) è candidato per il 2024 all’Italian Teacher Award (Premio Nazionale Insegnanti).