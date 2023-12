Ancora allarme alcol al volante. In tre sorpresi ubriachi in auto. E scattano i provvedimenti

I carabinieri sempre in prima linea nel costante impegno per garantire la sicurezza stradale hanno denunciato tre automobilisti per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. I militari dell’Arma di Sant’Elpidio a Mare hanno fermato un 27enne, originario della Romania, che è stato deferito dopo aver evidenziato un tasso alcolemico di 1,94 gL, mentre guidava la propria Bmw. La patente di guida è stata ritirata e l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. Analogamente, a Fermo, un fermano di 59 anni è stato deferito per lo stesso reato, con un tasso alcolemico di 1,09 gL, al termine degli accertamenti della Sezione radiomobile. Anche in questo caso, il documento di guida è stato ritirato e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Sempre nel corso del servizio di controllo messo in atto dai carabinieri, a Falerone, un 53enne del posto è stato denunciato in stato di libertà per il reato di guida in stato di ubriachezza. L’uomo, coinvolto in un incidente stradale nel medesimo comune, è risultato positivo all’accertamento alcolemico dopo essere stato sottoposto a specifici controlli presso l’ospedale di Fermo. I vertici dell’Arma ribadiscono con forza l’importanza della guida responsabile e sobria, sottolineando che episodi di guida in stato di ebbrezza rappresentano una grave minaccia per la sicurezza stradale. Questi comportamenti irresponsabili mettono a rischio la vita degli automobilisti e degli utenti della strada. Pertanto i carabinieri invitano gli automobilisti ad adottare comportamenti responsabili al volante, astenendosi dall’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti prima di mettersi alla guida. La segnalazione tempestiva di simili episodi e delle condotte di guida pericolose contribuisce in modo significativo alla prevenzione degli incidenti stradali.