Ancora due dragaggi all’ingresso del porto

E’ un pozzo senza fondo quello dei soldi occorrenti a garantire la navigabilità in sicurezza della struttura portuale per i continui e costosi dragaggi o spostamenti della sabbia in ambito portuale che si rendono necessari. Per parlarne e decidere il da farsi si è svolta una riunione del sindaco con l’assessore al porto, i rappresentanti dei diportisti e della società Marina, concessionaria dell’area portuale, operatori economici. Si sono dette le solite cose che cioè le mareggiate accumulano sabbia nel canale di ingresso al porto riducendone la profondità con il rischio che le barche di maggior pescaggio, sia da pesca che da diporto, si arenino con danni allo scafo e pericolo per le persone. Come intervenire e con quale tempistica. Neanche a dirlo: entro il mese corrente si farà un primo provvedimento urgente di spostamento della sabbia in ambito portuale per un recupero provvisorio della navigabilità, che si prefigura un po’ come un tirare a campare.

La Regione ha stanziato 600.000 euro per l’esecuzione di un maxi intervento di manutenzione straordinaria (dragaggio) entro la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Della risoluzione alternativa infrastrutturale per bloccare o quanto meno diminuire l’accumulo di sabbia, che gli anni passati ha tenuto banco non si parla più, è scomparsa dall’agenda dell’Amministrazione comunale e della politica. "Stiamo lavorando con tutta la filiera di governo, a partire dall’amministrazione Vesprini, perché sia finanziato uno studio funzionale e strutturale che risolva il problema dell’insabbiamento" diceva solo qualche mese fa il consigliere regionale Marco Marinangeli.

Inoltre nel programma 2021-2023 delle opere pubbliche compare la “Realizzazione di barriere parasabbia nel porto per una spesa di 500.000 euro”.

Null’altro si specifica, però si è sempre detto e ripetuto che consisterebbe nella costruzione di un pennello, o moletto parasabbia con il compito di contenere l’accumulo di sabbia riducendo il numero di dragaggi con risparmi economici non indifferenti. Il pennello dovrebbe sorgere parallelo all’arenile e perpendicolare al molo nord del porto, da cui svilupparsi per 50-60metri verso nord. Contemporaneamente alla costruzione del pennello si dovrebbe smontare quello esistente perpendicolare all’arenile all’altezza dello chalet Tropical. riusando i suoi massi per la nuova infrastruttura.

Silvio Sebastiani