Ancora fango e allagamenti. Situazione critica in via Medi

Allagamenti di strade, seminterrati e garage, piante cadute e incidenti stradali. Questo il bilancio censito ieri nel fermano, a seguito delle avverse condizioni meteo. La pioggia persistente è stata la causa principale degli allagamenti, il peggiore dei quali si è registrato a Porto San Giorgio, città già fortemente compromessa in tal senso da domenica scorsa. Dopo essere stata invasa da acqua e fango nella zona centro sud, ieri ad essere colpita nuovamente dall’alluvione è stata essenzialmente via Medi, dove è stato nuovamente necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo e della Protezione civile, per prosciugare un garage condominiale e aiutare le persone. Una condizione critica legata al pericoloso smottamento collinare della zona antistante la via, i cui residenti fanno i conti con la distruzione di tutto quanto fosse custodito nei garage, piani terra e seminterrati. Un danno che si traduce in auto, bici e scooter rovinati, elettrodomestici e mobilio da buttare via, a cui si aggiunge lo stato emotivo dei cittadini, molto provati dalle condizioni di disagio a cui debbono far fronte. La gravità del contesto aveva già costretto il sindaco Valerio Vesprini ad attivare la sala Coc e richiedere lo stato di emergenza. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, effettuati durante l’intera giornata di ieri su tutto il territorio fermano colpito dal maltempo con intensità diversa da zona a zona. Anche a Porto Sant’Elpidio i pompieri sono stati chiamati ad intervenire in un garage condominiale allagato anch’esso e prosciugato per ripristinare le condizioni di sicurezza, mentre non sono mancate criticità provocate da smottamenti e frane lungo le strade provinciali dell’entroterra. Situazione complicata anche per quanto riguarda la caduta di alberi. Il caso più complesso si è registrato a Falerone, dove è stato necessario richiedere l’intervento dei pompieri. Così come interventi per piante pericolanti sono stati effettuati a Porto San Giorgio su richiesta della polizia locale.

La pioggia battente non ha risparmiato neanche la sicurezza stradale mettendo in crisi gli automobilisti. L’asfalto reso scivoloso dall’acqua è stato infatti complice di più incidenti autonomi, avvenuti a Fermo e in autostrada A 14 (nello specifico nel tratto compreso tra Porto San Giorgio e Pedaso in direzione sud). In via Leti a Fermo, una donna ha perso il controllo della Fiat Panda di cui era alla guida, finita ‘arrampicata’ su un muretto, dove l’auto è rimasta letteralmente in bilico. Per la donna è stato disposto il trasferimento al pronto soccorso di Fermo per i dovuti accertamenti. Altro incidente autonomo lungo la strada Fermana, anche questo senza gravi conseguenze per il conducente e meno rocambolesco del primo. Anche lungo la costa picena la pioggia battente ha provocato i soliti allagamenti sulle strade tra Grottammare e San Benedetto. E la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per questa mattina sulla costa: precipitazioni a carattere di rovescio con progressivo esaurimento dei fenomeni.

Paola Pieragostini