Ancora furti, due soggetti sospetti avvistati da diversi residenti

Ancora furti in abitazione a Piane di Montegiorgio, i residenti hanno notato la presenza di due persone con il volto travisato aggirarsi nei campi. Un primo furto in abitazione era stato denunciato ai carabinieri della Compagnia di Montegiorgio nella notte fra il 30 aprile e il primo maggio, purtroppo nella notte fra venerdì e sabato sono state segnalate altri due furti in abitazione lungo la strada Faleriense Ovest, a poche centinai di metri dal ristorante ‘Oscar&Amorina’ e non si esclude che possano essercene stati altri. Secondo il racconto dei residenti si potrebbe trattare della stessa banda, infatti, dopo i due furti il tam tam dei cittadini ha fatto emergere che due persone con il viso travisato sono state notate camminare dalla rotatoria di Piane di Montegiorgio intorno alle 22 e visti camminare lungo strade secondarie e nei campi. Al momento si contano due furti in abitazione, l’uno a poche decine di metri dall’altro, i ladri sono entrati all’interno forzando le finestre poste sui lati meno esposti e una volta all’interno hanno rovistato nei cassetti e negli armadi alla ricerca di oggetti preziosi in particolare e denaro contante. Probabilmente per velocizzare le operazioni i ladri hanno rubato delle borse utilizzate per raccogliere il materiale per poi allontanarsi, le borse sono state ritrovate vuote gettate nei campi a poche decine di metri dall’abitazione colpita. Purtroppo in entrambi i casi i malfattori sono riusciti ad andare a segno rubando gioielli e oggetti in oro frutto di cerimonie. I carabinieri intervenuti sul posto, hanno acquisito le immagini dei sistemi di sorveglianza con l’intento ricostruire l’identità dei ladri. I residenti della zona, nel giro di poche ore, hanno invitato amici e conoscenti a mantenere attenzione e soprattutto a segnalare la presenza di persone ritenute sospette.

a.c.