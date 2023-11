Ancora furti nella Valtenna: i malviventi visitano due appartamenti

Dopo Grottazzolina dove i ladri sono entrati in azione nella serata di venerdì mettendo a segno tre furti in diverse zone del paese, i topi d’appartamento sono tornati a colpire ancora nella media Valtenna e più precisamemte a Montegiorgio. La procedura adoperata dai malviventi è quella che ormai si ripete da tempo, i ladri aspettano che cali la sera e con il favore delle tenebre prendono di mira finestre o porte poste nei lati meno esposti alla strada e dopo averle divelte entrano in azione, approfittando del fatto che i padroni di casa siano a lavoro o comunque fuori per altre mansioni. I due furti sono avvenuti martedì sera dopo le 19 e sono stati messi a segno in due abitazioni ubicate sulla collina a metà strada fra Piane di Montegiorgio e il capoluogo. I ladri una volta all’interno degli edifici hanno rovistato nei cassetti e negli armadi alla ricerca di oggetti preziosi o denaro contante. In entrambi i casi i malviventi si sono dovuti accontentare di un piccolo bottino, pochi contanti e poco altro. Sono invece più consistenti i danni provocati alle finestre e alle porte dai malviventi per accedere ai vari locali, che costringeranno i proprietari delle due case a sostituire o riparare le parti danneggiate con una spesa ingente. Ma la cosa più fastidiosa per vittime è vedere violata l’intimità della casa e della sfera privata. Dopo le denunce i carabinieri hanno avviato le indagini sui casi.

a.c.