Ancora guasti all’illuminazione. Stavolta tocca a viale Cavallotti

Una storia senza fine quella della ristrutturazione degli impianti della pubblica illuminazione. L’amministrazione comunale continua a mettere le “pecette” ai tanti nui guasti che, data la vetustà e la precarietà del vecchio impianto, si verificano non di rado e un po’ a macchia di leopardo sul territorio comunale. Questa volta il guasto ha interessato il viale Cavallotti e vie adiacenti. La spesa necessaria 9.100 euro. I lavori per la sistemazione e la revisione dell’ impianto sono stati affidati alla ditta Tecnica e Sicurezza Tacchetti Leandro & C. S.A.S. di Porto San Giorgio. La passata amministrazione comunale aveva bandito una gara di appalto per servizi di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento dell’efficientamento energetico. Sennonché l’attuale amministrazione lo ha revocato con l’intento di affidare quei servizi in house alla partecipata San Giorgio Distribuzione multiservizi. Ma l’operazione, non si sa perché, è da qualche mese in standby e l’amministrazione continua a mettere “pecette” e a spendere fior di quattrini per l’energia perché il vecchio impianto ne consuma in grande quantità.