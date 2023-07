Ancora il problema rifiuti "Ci vuole senso civico"

Ancora problemi legati alla gestione dei rifiuti a Porto Sant’Elpidio, con I cittadini sollecitano la nuova amministrazione comunale ad intervenire con soluzioni strutturali. Bracalente e Balestrieri assicurano il pronto intervento. I primi provvedimenti sono già stati approvati. Da settimane i cittadini portoelpidiensi stanno denunciando un grave acuirsi delle difficoltà legate alla gestione dei rifiuti, con la città disseminata di cassonetti strapieni e immondizia gettata ovunque, in maniera indiscriminata o una quantità di sacchetti abbandonati nelle isole ecologiche. Se non vi sarà una risposta immediata da parte dell’amministrazione comunale si rischia non solo di aumentare i problemilegati al decoro urbano e all’igiene pubblica, ma anche di compromettere seriamente l’appeal turistico della città. Le segnalazioni e le proteste per l’abbandono di rifiuti state accolte dall’assessorato che ha subito preso provvedimenti, grazie al pronto intervento dell’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica Maria Laura Bracalente e del vicesindaco Andrea Balestrieri, detentore della delega al decoro urbano. I primi interventi, promossi dall’assessore Bracalente, sono stati quelli di aumentare la frequenza di ritiro dell’immondizia e, soprattutto, di istallare delle telecamere di sorveglianza al fine di individuare e punire chi abbandona i rifiuti in modo indiscriminato. "L’obiettivo è quello di creare una struttura esterna per nascondere i cassonetti ma, per far ciò, c’è bisogno di tempo. Un cambio di marcia si avrà quando, grazie al nuovo bando, sarà introdotta anche la raccolta domenicale dei rifiuti” spiega l’assessore. Balestrieri, dal canto suo, garantisce che la gestione dei rifiuti è tra le priorità dell’amministrazione comunale e che sarà dedicata maggiore attenzione alle zone più in difficoltà. Il Vicesindaco si appella anche al senso civile di quei cittadini che, gettando l’immondizia ovunque, aggravano il problema della gestione dei rifiuti, dichiarando: "la vergogna non è nostra, ma delle tante persone che non rispettano le regole".

Lorenzo Perticarà