Ancora ladri sulla Valdaso, stavolta colpo al pastificio ’De Carlonis’

Hanno atteso il momento propizio e, con un piano sicuramente studiato a tavolino sono entrati in azione per mettere a segno un furto nel noto pastificio ’De Carlonis’ di Campifilone. E’ accaduto ieri notte quando i componenti della banda, dopo aver forzato una porta dell’azienda che si trova sul versante della Valdaso, si sono introdotti all’interno dei locali. Una volta dentro, hanno preso di mira la cassa dalla quale hanno asportato del denaro. Poi, nel tentativo di trafugare qualche moneta, hanno sfondato anche un distributore di bevande e merendine utilizzato solitamente dal personale del pastificio. Sul posto allertati dal titolare, sono subito intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per dare un nome e un volto agli autori del colpo. Qualche giorno fa c’era stato un furto ai danni del bar Giardino di Piane di Moresco, sempre lungo la Valdaso, ma in quel caso ad agire erano stati veri professionisti, probabilmente venuti da fuori provincia. Nel colpo messo a segno nel pastificio, visto il modus operandi, è molto più probabile che ad agire siano stati personaggi collegati al mondo della tossicodipendenza locale.

Fabio Castori