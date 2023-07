Ancora nessuna traccia di Kamrul Ricerche anche con i subacquei

Proseguono le ricerche nella zona montana di Kamrul Howlader, giovane di 18 anni originario del Bangladesh, sparito domenica sera dalla sua abitazione a Montefortino dove vive con il fratello maggiore. Era stato il fratello domenica sera intorno alle 19 a denunciare la scomparsa di Kamrul Howlader non riscendo più a contattarlo, e dome da protocollo sotto il controllo della Prefettura di Fermo, martedì è stata avviato il piano per la ricerca delle persone scomparse. Nonostante il grosso dispiegamento di forze fra uomini e mezzi con: carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, unità cinofile, sommozzatori, elicottero e droni non è stato possibile rintracciare il giovane. Martedì le ricerche si sono intensificate a ridosso del lago di Gerosa, non lontano dalla frazione Serra di Montefortino dove il giovane risiede con il fratello. Ieri le ricerche si sono riversate anche nei centri urbani più vicini come Amandola e Comunanza con la speranza di poterlo rintracciare. Purtroppo il cellulare di Kamrul Howlader risulta spento da domenica e questo non aiuta le forze dell’ordine che magari attraverso il Gps avrebbero potuto rintracciarlo. Il sindaco di Montefortino Domenico Ciaffaroni, che sta seguendo le ricerche in prima persona auspica che possa il caso possa risolversi presto e nel migliore dei modi.

a.c.