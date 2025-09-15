Ancora regolamenti tra gang. Ferito con un’arma da taglio

Non si ferma l’onda lunga dei regolamenti di conti tra gang. Dopo gli scontri a colpi di machete sul lungomare di Porto San Giorgio nella notte tra venerdì e sabato, c’è stato il seguito che si è consumato questa volta in pieno centro a Fermo, dove un 20enne di origini portoricane, molto conosciuto in città perché gestisce una piccola la piazza di spaccio in piazza del Popolo, è stato aggredito a colpi coltello. E’ accaduto all’inizio di corso Marconi, nei pressi della chiesa di Santa Lucia.

Erano da poco passate le 20 quando, secondo la ricostruzione della polizia, intervenuta sul posto insieme a carabinieri e Guardia di Finanza, un altro personaggio noto alle forze dell’ordine, un 27enne residente a Fermo, è stato protagonista dello scontro. Ad avere la peggio è stato il 20enne di origini portoricane che ha riportato una ferita da arma da taglio al capo. Sul luogo dell’aggressione anche i sanitari del 118 e della Croce Verde di Fermo che, dopo le prime cure, hanno trasportato il giovane al pronto soccorso. Nonostante la vittima si sia rifiutata di collaborare, le indagini condotte dagli investigatori della questura hanno permesso di identificare l’aggressore e di denunciarlo alla Procura della Repubblica di Fermo per lesioni personali aggravate. I poliziotti hanno battuto l’intera zona finché non hanno ritrovato l’arma insanguinata e con le impronte digitali dell’autore del regolamento di conti che sembrerebbe essere lo stesso che la notte tra venerdì e sabato avrebbe aggredito e ferito un 21enne fermano durante gli scontri avvenuti sul lungomare di Porto San Giorgio.