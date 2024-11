Ancora tanti ubriachi alla guida. Weekend movimentato, cinque denunce e un arresto

Continuano i controlli dei carabinieri in tutto il fermano in particolare per prevenire la guida sotto l’effetto di sostanza stupefacenti o alcol ed evitare così gli incidenti anche piuttosto importanti che spesso si verificano nei fine settimana. Stavolta, come conseguenza dell’operato dei militari ai posti di blocco, sono scattate cinque denunce e un arresto. Questo infatti è stato l’esito di verifiche svolte dei carabinieri del comando provinciale di Fermo e dai colleghi delle stazione locali. A Porto San Giorgio i militari hanno denunciato alla Procura, un uomo di Force di 54 anni, fermato mentre guidava in evidente stato di alterazione, al seguito del controllo con etilometro è risultato positivo con un tasso alcolico di 2,18 grammi/litro, la sua patente è stata ritirata e l’autovettura affidata ad altra persona idonea alla guida. A Fermo un giovane di 18 anni dopo aver provocato un incidente stradale, è stato controllato dei carabinieri risultando positivo a sostanze stupefacenti cannabinoidi; il ragazzo è stato denunciato per la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

A Porto Sant’Elpidio, i militari hanno denunciato alla Procura di Fermo un 44enne residente nel maceratese. L’uomo alla guida del suo ciclomotore era positivo all’etilometro con un tasso di 1,5 g/l, per lui ritiro della patente. Ben due denunce e un arresto a Montegiorgio. Nel primo caso denunciato un 55enne del posto che durante un controllo alla circolazione è stato fermato alla guida di un’autovettura, nonostante fosse privo di patente revocatagli per guida sotto abuso di alcol. Nel secondo caso denunciato un 78enne montegiorgese, sorpreso in stato di alterazione alcolica alla guida della sua autovettura. Infine, i carabinieri hanno rintracciato e arrestato un uomo residente a Montegiorgio, già destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Macerata. Un pregiudicato di 37 anni, condannato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e guida sotto l’influenza dell’alcool, dovrà scontare in carcere la pena di due anni e un mese.

