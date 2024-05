Ancora un principio di incendio all’interno della palestra comunale

Un primo episodio si era verificato una settimana fa quando era stato notato del fumo nero che fuoriusciva dagli infissi della palestra comunale (chiusa e inutilizzata dal 2016). Nel tardo pomeriggio di domenica, si è ripetuta la stessa scena e, ancora una volta, i residenti hanno dato l’allarme. Sul piazzale del complesso scolastico ‘Bacci’, sono confluiti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e protezione civile. Il principio di incendio, anche stavolta, si era verificato dentro l’impianto sportivo. I vigili del fuoco hanno fatto presto a ripristinare una situazione di sicurezza ma "adesso si tratta di individuare i responsabili di quella che appare come una bravata. Intanto ringrazio il Prefetto per la vicinanza che mi ha dimostrato" commenta il sindaco Alessio Pignotti (anche lui sul posto). Dopo il primo episodio, infatti, erano stati serrati gli accessi nella parte inferiore dell’impianto, ma stavolta, sono riusciti a intrufolarsi dalle porticine presenti sul lato posteriore della palestra. "Fortunatamente abbiamo persone che hanno fornito utili dettagli ai carabinieri per individuare i responsabili di questa bravata – prosegue il sindaco – e sono fiducioso che riusciremo a venire a capo di questa vicenda, dando anche le giuste punizioni, e che capiremo il motivo di gesti simili". Non appena ripristinata la situazione di sicurezza, gli agenti della polizia locale e la Protezione Civile, hanno provveduto a transennare e rendere off limits tutti gli accessi all’impianto sportivo, sperando che questo basti a fermare i malintenzionati.

m. c.