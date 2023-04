Ancora un successo del ’Trekking urbano’

Si conferma una iniziativa turistico promozionale di grande richiamo e di successo quella promossa, come avviene ormai da parecchi anni a questa parte, dalla Contrada San Martino e dall’Associazione Santa Croce (col patrocinio del Comune): domenica, circa 150 persone hanno partecipato a ‘Vivo la città. Trekking urbano’, percorrendo 5 km a pieni su e giù per il centro storico e per le zone appena fuori dalla cinta muraria. Anche in questa edizione, la partecipazione è stata massiccia e come sempre entusiasta di cittadini elpidiensi oltre che di gente proveniente dai centri limitrofi tutti curiosi di scoprire gli innumerevoli tesori custoditi nel cuore della città. In tanti hanno voluto cogliere l’occasione offerta (gratuitamente) dalle due associazioni per conoscere, grazie alle informazioni fornite da Manfredo Longi (Associazione Santa Croce), storia, aneddoti e curiosità legati a luoghi, ai musei cittadini (visitati nel pomeriggio, dopo il pranzo offerto dalla contrada) e tanto altro ancora.