Ancora una rissa in piazza. Stavolta per un cellulare

Ennesimo episodio di violenza, l’altra sera, per una lite che è poi rapidamente degenerata in un parapiglia, durante il quale sarebbero pure spuntati coltelli.

Protagonisti un gruppetto di giovani extracomunitari che, ancora una volta, hanno scelto la centralissima Piazza Garibaldi, per fare un bel po’ di confusione, richiamando sul posto Polizia Locale e forze dell’ordine.

L’episodio in questione è accaduto intorno alle 19,30 e pare che sia scaturito dal furto di un cellulare. Il fatto è che un giovane di nazionalità straniera (forse marocchino) è stato accerchiato da ragazzi suoi connazionali mentre si trovavano all’ingresso della piazza.

Dalle parole, i litiganti sono passati in breve tempo purtroppo anche agli spintoni, ai calci, sono volati anche dei pugni, fino a che è comparso un coltello, ma non risultano feriti con arma da taglio, né è stata ritrovata alcuna arma bianca.

Intanto, vedendo che la cosa andava per le lunghe, le auto che stavano in coda al semaforo che dà sulla Statale, ovvero nei pressi del quale si stava verificando la rissa, hanno cominciato a fare retromarcia per allontanarsi dalla scena e uscire dalla piazza per altre vie.

Nel frattempo, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e, di lì a poco, sono stati supportati dai colleghi della volante della Questura.

Gli agenti hanno fermato i ragazzi, chiedendo loro i documenti per procedere all’identificazione ma, approfittando del momento, uno di questi, è scappato.

Nell’intento di rintracciarlo, la polizia ha effettuato ulteriori e più approfonditi controlli in qualche abitazione vicinissima a Piazza Garibaldi dove, intanto, era tornata la calma.

"Sono sempre gli stessi" hanno commentato in modo amaro alcuni residenti, che si stanno abituando a una situazione di disagio senza rinunciare a denunciarli di volta in volta alle forze dell’ordine impegnate a mantenere il controllo del territorio evitando che piccole zuffe degenerino in qualcosa di più grave.