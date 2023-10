Ancora una volta sarà Happy Run

Al via questa mattina la 36esima edizione dell’Happy Run, evento podistico organizzato dall’Asd Atletica Porto Sant’Elpidio che è ormai un appuntamento fisso del calendario autunnale elpidiense. Oltre alla gara competitiva individuale di 10 km, per uomini e donne e riconosciuta dalla Fidal, va in scena una Family Run non agonistica, chiamata "Mangialonga", dedicata a tutti gli appassionati che vorranno cimentarsi in una passeggiata particolare: permetterà di godere dei primi di pesce offerti da ristoratori locali in ben 5 punti ristoro. Alla Mangialonga sarà possibile iscriversi direttamente in piazza Garibaldi, mentre sono chiuse le iscrizioni della 10 km individuale, per un evento che quest’anno ha superato le mille presenze, come precisato dal Presidente Sante Isidori. "Saranno oltre 60 le società che gareggeranno con atleti da Bologna, Grosseto, Perugia e Teramo – spiega Isidori – numeri che arricchiscono l’appuntamento rendendolo il più partecipato di tutte le Marche". Le atlete e gli atleti considerano l’Happy Run un ottimo banco di prova, in quanto quarta tappa del C.D.S. Masters, valida per il campionato individuale. Sono previsti premi per i vincitori assoluti, per quelli di categoria, ed altri dedicati ai migliori gruppi. Immancabile la tradizionale corsa sui tacchi a spillo, altro evento a cornice della gara principale, in cui le partecipanti dovranno correre su un tragitto di 100 metri indossando dei tacchi. L’evento è completamente gratuito e non prevede requisiti di partecipazione. Un’interessante novità si aggiunge in questa 36esima edizione: il Circolo Legambiente Antonietta Belletti di Porto Sant’Elpidio collabora alla Happy Run, introducendo la disciplina del plogging, che consiste nel raccogliere rifiuti mentre si fa jogging o si cammina. Si intende promuovere, attraverso l’attività sportiva, la sensibilità verso il territorio e l’ambiente per cui la partecipazione diventa un gesto simbolicamente importante. Ai primi iscritti al plogging sono offerti uno zainetto ed una borraccia targati Decathlon mentre a tutti vengono comunque forniti i sacchetti e guanti. Per i soci Legambiente non è necessario pagare la quota di iscrizione. Ancora una volta l’Atletica Porto Sant’Elpidio arricchisce il palinsesto sportivo della città con l’Happy Run, una vera e propria festa in cui ai valori sportivi si affiancano anche quelli legati al rispetto dell’ambiente, senza dimenticare il divertimento e la leggerezza, che caratterizzano le altre iniziative a supporto della gara.

Nadir Tomassetti