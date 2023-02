Ancora vandali al parco Baden Powell: rotto il canestro

Non c’è proprio pace per il campo giochi ‘Baden Powell’: a distanza di pochi mesi dal suo ripristino, il tabellone è stato nuovamente vandalizzato da

ignoti. Il canestro è stato infatti danneggiato e dunque reso inservibile ma, anche stavolta, sono stati rilevati danni lungo la recinzione.

Ieri mattina sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte degli operai comunali per valutare gli interventi da fare per riparare i danni. "Qualche fenomeno che si è divertito a distruggere il canestro, sta arrecando danno a tutti coloro che frequentano quel campetto – il commento seccato del sindaco Endrio Ubaldi –. Adesso, anche se per un periodo spero breve, il canestro non sarà disponibile. Anche la recinzione, che avevamo già sostituito e aggiustato, per qualche mese rimarrà così. Mi appello alla sensibilità e al senso civico dei residenti – conclude il sindaco affinché simili episodi non si ripetano e si scopra l’autore di queste ‘prodezze’".