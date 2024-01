Ancora vandalismi contro le auto in sosta

E’ successo ancora e, "nonostante gli amministratori continuino a minimizzare la situazione, gli atti vandalici continuano a ripetersi in continuazione" lamentano i residenti del centro città, nelle vie adiacenti Piazza Garibaldi. L’ultimo caso, in ordine di tempo, i finestrini mandati in frantumi di un’auto in sosta in via dei Mille. A conferma del fatto che i cittadini si sentono in balia di una microdelinquenza difficile da arginare, non è stato rubato niente dall’abitacolo dell’auto vandalizzata ma per il proprietario adesso si tratta di mettere mano al portafogli e provvedere al danno. "Ma ogni volta di tratta di fiancate dalle auto strisciate, tergicristalli spezzati, carrozzerie ammaccate, fiancate prese a calci" è il racconto di una serie di episodi che non accenna ad avere una fine e che i residenti stanno subendo, senza che si riesca a fare qualcosa. Ci sono alcune telecamere installate ma gli episodi accadono in punti non coperti dall’occhio elettronico per cui vandali e piccoli delinquenti continuano ad imperversare.