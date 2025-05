"Andiamo al ballottaggio ed era prevedibile, sarà tutta un’altra storia"

SANT’ELPIDIO A MARE

Il sorriso c’è sempre, ma stavolta quello del candidato sindaco Rossano Orsili, mentre con i suoi, seguono i risultati dalle varie sezioni, è un po’ tirato: bene che si vada al ballottaggio, ma arrivarci con una percentuale più ‘comoda’ sarebbe stato preferibile. "Non c’era uno storico con cui fare previsioni in termini di percentuali. Era una situazione nuova – dice Orsili - c’erano dinamiche diverse rispetto al passato per cui si partiva da zero. Era prevedibile il ballottaggio che è tutta un’altra storia". E allora? "Il concetto è allargare nel senso che al secondo turno bisognerà presentare il progetto anche a quelle persone che al primo turno non ci hanno votato. Poi bisogna riflettere su come confrontarci". Non ci fosse stato Mirco Romanelli, magari il risultato sarebbe stato diverso: "Lui ha intercettato i voti di sinistra che, magari, non era neanche scontato che altrimenti sarebbero arrivati a questo progetto. Io ho portato avanti un progetto per l’unità e lo porterò avanti per altre due settimane. Avrò altri 15 giorni per spiegarlo, far capire da dove partiamo e ci confronteremo con i cittadini".

Sul fatto che l’8 e 9 giugno si troveranno l’uno contro l’altro due candidati che provengono dall’area del centrodestra, Orsili precisa: "Dal 2012 sono uscito dalla politica e mi sono concentrato solo su progetti per la città e porto avanti questo. Non rinnego il mio percorso politico passato, anzi, mi ha permesso di conoscere la città e crescere personalmente e professionalmente, ma dopo 13 anni fuori dalla politica non mi sento più etichettato in un partito. Anzi, vedendo la campagna elettorale che è stata fatta, non mi sarei proprio ritrovato in quel modo di fare politica per cui confermo la mia scelta". Sull’affluenza: "Il partito del non voto è molto importante e di solito al ballottaggio scende ancora. Bisogna tenere alta l’attenzione anche per rispetto dei quattro candidati che si sono impegnati in questa campagna elettorale". Riguardo le preferenze ottenute "su Casette, non avevo dubbi che ci sarebbe stato un risultato positivo. Al capoluogo mi aspettavo qualcosa di più. Ripeto c’è stato un buon risultato di Romanelli e gli vanno fatte le congratulazioni. I voti si sono divisi al primo turno, adesso si tratterà di fare una scelta del tutto diversa. La coalizione Orsili e la coalizione Calcinari sono due modi diversi di interpretare la città. Io l’ho fatto capire anche con la serenità con cui ho impostato la campagna elettorale. Calcinari ha un altro modo di interpretare la politica". Su eventuali accordi o apparentamenti non si sbilancia ma "una telefonata la farò a Mirco Romanelli e a Enrico Piermartiri per ringraziarli della campagna elettorale pulita che c’è stata".

Marisa Colibazzi