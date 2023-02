Andrea Balestrieri fa un passo indietro

Fa un passo indietro Andrea Balestrieri, candidato sindaco indicato a suo tempo da FdI. Per Massimiliano Ciarpella, l’ennesima dichiarazione di appoggio alla sua candidatura a sindaco. "Il bene di Porto Sant’Elpidio viene prima delle ambizioni personali. Appoggeremo la coalizione civica di Massimiliano Ciarpella" annuncia Balestrieri, di concerto con la coordinatrice locale di FdI, Gioia Di Ridolfo. Un passo indietro che, in realtà, sorprende poco gli addetti ai lavori che lo davano come ampiamente prevedibile. "Dopo un’attenta riflessione con i vertici locali del partito, con iscritti e simpatizzanti, che ringrazio per le attestazioni di stima, ho deciso di ritirare la mia disponibilità alla candidatura, per fare un passo in avanti verso un progetto civico che guarda al futuro della città con persone di qualità capitanate da Massimiliano Ciarpella". Anche per Balestrieri e FdI Ciarpella è "la persona giusta per fare il sindaco di Porto Sant’Elpidio, una persona che viene dal centrodestra, con esperienza amministrativa, uno che unisce e non divide". A Balestrieri arriva l’elogio della Di Ridolfo "per la persona che è, per l’immagine che dà di un uomo di partito sempre dedito al dovere. Non posso che condividere con lui questa scelta fatta con estrema serietà, criterio e non poca difficoltà". Di Ridolfo non può non sottolineare anche un altro aspetto, non secondario: "FdI essendo primo partito in città avrebbe anche potuto imporre il proprio candidato sindaco ma siamo dell’idea che il bene di questo paese venga prima di qualsiasi personalismo e si possa ottenere solo se si è disposti a rinunciare alle ambizioni personali per favorire e potenziare le possibilità di creare una coalizione più ampia, strutturata e determinata a vincere". Rivolta a Ciarpella, "lo affiancheremo carichi ed entusiasti. Di lui ho sempre apprezzato l’umiltà, la serietà e la trasparenza". Infine, rivolta alle due forze di centrodestra che hanno scelto altre strade, "faccio un appello ai coordinatori di Fi e Lega affinché facciano anche loro un passo indietro sul candidato sindaco Gian Vittorio Battilà, per aderire a questo grande progetto civico di Ciarpella per andare uniti e vincere al primo turno". Si vedrà se anche questo appello è destinato a cadere nel vuoto, così come si vedrà l’esito di tentativi di riavvicinamento che pare siano in corso tra Laboratorio Civico e Coalizione Civica di Alessandro Felicioni.

Marisa Colibazzi