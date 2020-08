Porto Sant'Elpidio (Fermo), 26 agosto 2020 - Era stato fotografato come partecipante alla ormai famigerata partita di calcetto con Flavio Briatore e Sinisa Mihajlovic, entrambi risultati poi positivi al coronavirus. Invece, Andrea Della Valle è negativo al tampone, nonostante quella partita all'hotel Cala di Volpe di Porto Cervo.

E' lui stesso, 54 anni, a darne notizia: "Pur non avendo nessun sintomo, per una questione di responsabilità e di prudenza nei confronti degli altri, ho preferito sottopormi al tampone per il Covid-19 e sono risultato negativo. Con l'occasione - scrive in una nota -, agli amici e a tutti coloro che hanno contratto il virus auguro una pronta guarigione"