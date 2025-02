Andrea Falzetta confermato segretario

Conferma per Andrea Falzetta nel ruolo di segretario comunale di Fi dal congresso svoltosi un paio di giorni fa. Ha aperto i lavori il vicario regionale, Jessica Marcozzi, sottolineando che quello di Porto Sant’Elpidio è stato il primo congresso unitario in Comuni sopra i 15mila abitanti, con adesioni sopra i 200 iscritti. . La responsabile senior Daniela Mataloni ha ribadito le criticità che il territorio elpidiense sta vivendo e l’importanza della sicurezza, mentre il responsabile regionale per le attività produttive, Ubaldo Belletti ha evidenziato le potenzialità della decontribuzione per le imprese. Bruno Maccarone, consigliere comunale e vice coordinatore provinciale, ha evidenziato i risultati di Fi nel fermano. Il vicario provinciale Roberto Greci ha lanciato un appello, in vista delle amministrative: . . Sono nel nuovo direttivo, Romina Lattanzi (vicesegretaria), Mattia Renzi, Bruno Traini, Vitaliano Romitelli, Joris Verrucci, Nazzareno Sbattella, Alfio Brandi, Giovanni CIaffaroni, Cristina Capparuccini.