Andrea Marchisio rinnova con Yuasa Battery Grottazzolina fino al 2026

Sarà ancora lui il ministro della seconda difesa, o meglio della seconda linea, in casa Yuasa Battery Grottazzolina. Anche per il 2025-2026 Andrea Marchisio vestirà la maglia della Yuasa, accordo ufficializzato con un’apposita conferenza stampa, presente anche il numero uno del club Rossano Romiti. "Con Andrea Marchisio due estati fa avevamo fatto una scommessa: aveva accettato la sfida di vincere l’A2 per poi giocare poi da titolare in Superlega, cosa che non aveva ancora mai fatto. Eravamo fiduciosi e siamo contentissimi di come siano andate le cose. Sono molto felice per lui che dopo tanti anni da gregario in Superlega ha potuto dimostrare di meritare a pieno il ruolo di titolare. Abbiamo voluto fortemente che rimanesse anche per il prossimo anno, la trattativa è stata veloce e siamo felici entrambi".

Il protagonista di giornata non può che essere entusiasta della decisione: "Non posso che ringraziare la società. Coach Ortenzi mi chiamò due anni fa e mi disse che in due anni avremmo puntato al salto in Superlega e invece ci siamo riusciti al primo colpo. Devo ringraziare la Yuasa perché è stata bravissima non mettendoci pressione anche nei momenti difficili. Alla lunga siamo riusciti ad esprimerci a livelli altissimi. Si è creato realmente un gran connubio tra società ed ambiente, un feeling perfetto. Nel girone di andata di prestazioni buone ce ne sono state anche se gli infortuni ci avevano portato via elementi importanti per noi. Devo dire che un momento chiave è stato dopo il derby in casa con la Lube: abbiamo avuto due settimane a disposizione per lavorare intensamente con tutti a disposizione, avendo recuperato sia Petkovic che Fedrizzi. Il livello di allenamento è aumentato e lo abbiamo riportato in gara e Monza è stata la chiave di volta. Perdendo quella gara ci saremmo staccati tanto e sarebbe stata durissima e invece quelle due settimane di lavoro unite a quella vittoria ci hanno dato grandissima fiducia". Ma la chiusura finale non può che essere per il pubblico di Grottazzolina per Marchisio, considerato non solo un trascinatore in campo ma un autentico capo popolo. "Un grazie enorme va ai tifosi: dopo undici sconfitte non ci hanno fatto mai mancare supporto e affetto. Quindi grazie per lo scorso anno ma dico loro che la squadra che si sta allestendo sarà molto combattiva e ci sarà da divertirsi ogni domenica con gli Skapigliati pronti a guidare l’entusiasmo all’interno del Palas. Quindi abbonatevi e vi divertirete".

Roberto Cruciani