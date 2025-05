Andrea Mattei saluta Grottazzolina: un addio dopo due stagioni memorabili

E’ tempo di saluti a Grottazzolina, dopo quelli di Zhukouski, Cvanciger e Antonov è il turno stavolta di uno degli assoluti pilastri di queste due stagioni. Un elemento arrivato lo scorso anno per alzare il livello e puntare in alto in A2, rivelatosi fondamentale nel percorso verso la storica promozione in Superlega, dove è rimasto per dare il suo prezioso contributo alla causa di Grotta. Parliamo di Andrea Mattei, centralone laziale che a Grotta ha trovato l’ambiente giusto per un grandissimo rilancio. A2 da assoluto protagonista al PalaGrotta sia al centro, in attacco e a muro, ma anche dai nove metri, diventando ben presto idolo del pubblico. In Superlega inizio con il botto: Mvp subito contro Monza alla prima di campionato, roba da brividi. "Il primo anno è stato un autentico sogno – racconta Mattei - che abbiamo vissuto intensamente e con un entusiasmo pazzesco. Se vogliamo l’unico dispiacere è quello di essermi infortunato poco prima della Supercoppa e non aver potuto giocare. E’ una stagione incredibile che è anche difficile da raccontare. Della salvezza di quest’anno sono felicissimo perché il completamento di quanto avevamo fatto l’anno prima. Sarebbe stato brutto affiancare i nomi del nostro gruppo ad una eventuale retrocessione. In questo modo è invece rimasta impressa una gioia vera e autentica: sono orgoglioso e felicissimo della salvezza. Il ricordo della prima con Monza? Beh emozionante e sinceramente incredibile, quel premio di Mvp e l’essere inserito nel sestetto ideale della settimana è stato veramente fantastico e lo ricordo con piacere". E poi quell’esperienza speciale fuori dal campo, in un ambiente unico. "Di Grottazzolina mi porto via le chiavi della città e la cittadinanza onoraria. Qui c’è stato un legame enorme con tutti. Il Palas di Grotta è da 1000 posti ed ogni settimana era strapieno quindi è normale che li ho conosciuti tutti perché tutti sono passati da lì. Sono riuscito a scambiare due chiacchiere praticamente con tutti gli abitanti. Restano tante amicizie molto belle che raramente capitano, forse mai. Essere accolto così da una città intera, in questo caso da un paese, è speciale ed è un coinvolgimento incredibile. Fin dall’inizio, dai primi giorni dopo il mio arrivo, la gente che ti incontra, ti offre il caffè, vuole chiacchierare e chiede di te, come ti sei trovato, come va la squadra. Piccoli gesti che sono come fogli di carta che unendosi formano un libro tutto da leggere e da vivere".

r.c.