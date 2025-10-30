Andrea Putzu nominato capogruppo FdI

Con l’avvio della XII Legislatura regionale, Fratelli d’Italia si conferma forza trainante della maggioranza di governo e principale riferimento politico per i cittadini marchigiani. Il gruppo consiliare di FdI, il più numeroso in questa legislatura con 10 consiglieri regionali, ha ufficializzato le proprie designazioni: Andrea Putzu è stato nominato capogruppo, Mirella Battistoni vicecapogruppo, mentre Marco Ausili è stato eletto consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

“Fratelli d’Italia entra in questa nuova fase con entusiasmo, competenza e responsabilità. Il nostro gruppo rappresenta un punto di equilibrio e di spinta per la coalizione di centrodestra, e continuerà a lavorare con impegno per consolidare i risultati raggiunti e realizzare nuovi obiettivi di crescita per le Marche. Sono certa che Andrea Putzu, con la collaborazione di Mirella Battistoni e di tutta la squadra, saprà dare continuità a un’azione politica coerente, concreta e radicata nel territorio”, dichiara la senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale del partito, augurando infine un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri di Fratelli d’Italia e della maggioranza di centrodestra, sottolineando “la forza di una squadra unita, capace di affrontare con serietà e visione le sfide che attendono la nostra regione al fianco del Presidente Francesco Acquaroli e di tutta la Giunta”.