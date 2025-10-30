Gli speculatori
Sergio Gioli
Gli speculatori
Fermo
Incidente DeloguIl post di Andrea DeloguPrevisioni meteoOmicidio BolognaSofia StefaniMamma sfrattata
CronacaAndrea Putzu nominato capogruppo FdI
30 ott 2025
REDAZIONE FERMO
Andrea Putzu nominato capogruppo FdI

Con l’avvio della XII Legislatura regionale, Fratelli d’Italia si conferma forza trainante della maggioranza di governo e principale riferimento...

Con l’avvio della XII Legislatura regionale, Fratelli d’Italia si conferma forza trainante della maggioranza di governo e principale riferimento politico per i cittadini marchigiani. Il gruppo consiliare di FdI, il più numeroso in questa legislatura con 10 consiglieri regionali, ha ufficializzato le proprie designazioni: Andrea Putzu è stato nominato capogruppo, Mirella Battistoni vicecapogruppo, mentre Marco Ausili è stato eletto consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

“Fratelli d’Italia entra in questa nuova fase con entusiasmo, competenza e responsabilità. Il nostro gruppo rappresenta un punto di equilibrio e di spinta per la coalizione di centrodestra, e continuerà a lavorare con impegno per consolidare i risultati raggiunti e realizzare nuovi obiettivi di crescita per le Marche. Sono certa che Andrea Putzu, con la collaborazione di Mirella Battistoni e di tutta la squadra, saprà dare continuità a un’azione politica coerente, concreta e radicata nel territorio”, dichiara la senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale del partito, augurando infine un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i consiglieri di Fratelli d’Italia e della maggioranza di centrodestra, sottolineando “la forza di una squadra unita, capace di affrontare con serietà e visione le sfide che attendono la nostra regione al fianco del Presidente Francesco Acquaroli e di tutta la Giunta”.

