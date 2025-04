"Andrebbero inseriti almeno 50 edifici"

Sono venuto a conoscenza della pratica tramite i giornali – racconta Gabriele Mancini, attore e regista dialettale di Belmonte Piceno, che ha sempre vissuto con grande enfasi il mondo del teatro – e trovo assurdo che possiamo esprimere solo 14 Teatri Storici, conosco meno la realtà del nord della regione ma ho recitato in tanti teatri anche piccolissimi che sono dei veri e propri gioielli; nel Fermano credo che non inserire Montegiorgio sia assurdo, ma c’è anche il piccolo teatro di Monsampietro Morico circa 60 posti ma è una struttura bellissima. A mio avviso sono almeno 50 i teatri che meriterebbero di essere inseriti in quest’elenco.