Anello ciclabile: in arrivo i 400mila euro

"L’anello ciclabile al quartiere San Filippo (nei pressi della villa Trevisani, nella zona detta ‘della Marchesa’, ndr.) è un progetto al quale abbiamo iniziato a lavorare fin dai primi mesi del nostro insediamento – dice il sindaco Massimiliano Ciarpella a proposito di questa opera pubblica – con la duplice intenzione di aggiungere un’attività attrattiva per il quartiere e, nel contempo, di dotare la città di uno spazio moderno e protetto che favorisca la pratica ciclistica in sicurezza, per appassionati e praticanti, in particolare per i più giovani".

Per questa opera pubblica, il cui investimento è di 400mila euro, l’amministrazione comunale aveva attivato la procedura per la contrazione di un mutuo presso l’istituto per il credito sportivo e culturale. L’attesa è terminata: la richiesta avanzata dal Comune " ha avuto esito favorevole" fa sapere Ciarpella. "Dopo il progetto di fattibilità, di recente, abbiamo affidato un incarico per l’esecuzione di alcuni accertamenti tecnici che ci consentiranno, in tempi brevi, di fare un passo avanti con l’iter, indicendo la procedura di gara per la realizzazione di questo intervento". L’incarico per l’esecuzione di servizi tecnici di rilievo topografico per la verifica e definizione dei confini dell’area verde in località San Filippo, è stato a questo punto affidato al geometra Domenico Romagnoli (di Porto Sant’Elpidio). Nel dettaglio il progetto prevede di costruire un grande impianto. "Si tratterà di realizzare un percorso ciclabile di 650 metri, di cui 450 metri ad anello".

Il sindaco Ciarpella prosegue sostenendo che "sono diversi i lavori in materia di impiantistica sportiva che stiamo portando avanti. Sono in corso, ad esempio, i lavori per il nuovo campo da calciotto nel quartiere Cretarola e, in questa fase si sta sistemando l’ultimo strato di finitura, prima di procedere con la posa in opera del tappeto di erba artificiale". Le opere in ambito di impianti sportivi non sono pochi dunque. Ma tornando all’anello ciclabile va evidenziato che sarà realizzato sul lato di Villa Trevisani adiacente al costruendo Centro Pastorale San Filippo, opera che sta portando avanti da qualche anno la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e l’auspicio è di riuscire a completare i lavori di una struttura piuttosto importante entro la fine di questo anno, per poi metterla a disposizione della comunità dei quartieri Faleriense e San Filippo. Un’opera che insieme all’anello ciclabile consentirebbe a quelle aree del sud della città di essere pienamente fruibili, centri pulsanti delle attività soprattutto per i più giovani.