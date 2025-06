Anestesia-Rianimazione . Elisei è il nuovo direttore

Un ruolo fondamentale, quello di chi guida il reparto di Anestesia-Rianimazione dell’ospedale Murri, strategico per l’attività di tutti i reparti. Dopo l’addio di Luisanna Cola, è stato scelto il nuovo direttore, è il dottor Daniele Elisei, che si è classificato primo in graduatoria dopo la selezione bandita dall’Azienda sanitaria territoriale di Fermo. Elisei, 49 anni originario di Recanati arriva dall’ospedale di Macerata dove dal 2020 ha ricoperto l’incarico di responsabile del Blocco Operatorio. Laureato con 110 e lode in Medicina e Chirurgia all’università di Ancona con una tesi sulla "Nuova modalità di ventilazione meccanica: il Volume Assistito" nel 2002, anno in cui ha ottenuto anche l’abilitazione alla professione di medico chirurgo, nel 2006 si è specializzato in Anestesia e Rianimazione con il massimo dei voti. Nel corso della sua carriera è stato anche dirigente medico (dal 2007 al 2009) proprio alla Uoc di Anestesia e Rianimazione di Fermo. Vanta una lunga lista di partecipazioni, anche nelle vesti di relatore, a convegni di caratura nazionale ed internazionale. Vanta la collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche per la quale è anche docente con contratto di supporto alla didattica insegnamento in "Chirurgia generale" e con l’Università La Sapienza di Roma dove ricopre l’incarico di docente presso il Master di "Gestione ospedaliera e territoriale degli Accessi Vascolari". In qualità di istruttore certificato American Heart Association è docente di corsi di rianimazione cardiopolmonare avanzata Acls. Al suo attivo, infine, numerose pubblicazioni scientifiche.

Ma la nomina di Elisei non è l’unica novità sul fronte dei direttori di Unità operativa. Dopo le nomine di quelli della Pediatria, Veronica Albano, del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Maria Nicolazzo, della Medicina Trasfusionale, Gianluca Riganello, del Servizio territoriale Dipendenze Patologiche, Giorgio Pannelli, e della Medicina Interna Amandola, Paola Arma, sono in corso le procedure per la selezione di quelli di Otorinolaringoiatria, Malattie Infettive, Patologia Clinica, Medicina Fisica e Riabilitazione, e Pronto Soccorso. Oltretutto, con l’approvazione dell’atto aziendale, la direzione generale Ast attiverà anche le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione delle nuove Unità operative Complesse di Psichiatria territoriale, Malattie endocrine e metaboliche e Sndc, e dell’Organizzazione servizi sanitari di Base del Distretto. Dunque si procede spediti nella composizione della squadra dei direttori di Unità operative, figure apicali fondamentali per il coordinamento dei reparti e del personale. "Disporre della squadra al completo, oltretutto composta da eccellenti professionisti con spiccate capacità di coordinamento, è imprescindibile per offrire il miglior servizio sanitario pubblico possibile, anche sulla scia dei due nuovi Ospedali, quello di Amandola, già pienamente operativo, e quello di Campiglione di Fermo, in fase di realizzazione", conclude il direttore dell’Ast Roberto Grinta.