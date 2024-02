Angels, che carica. Filotto di vittorie

Netta affermazione della Carlo Forti – Axore.it Volley Angels che allunga così a otto le vittorie consecutive nel campionato di serie B2 di pallavolo femminile. La squadra di Jana Kruzikova e Marco Sbernini ha superato con il massimo scarto (19, 8, 13) la New System Volley Torresi Potenza Picena al termine di una partita giocata in casa che soltanto nel primo set ha avuto storia, per poi risolversi decisamente a favore della squadra di casa. "Avevamo preparato al meglio la gara – ha detto l’assistant coach Marco Sbernini – e in campo si è notato".