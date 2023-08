Angels Lab, arriva la Kruzikova "Contenta di essere arrivata qui"

Jana Kruzikova è la nuova allenatrice della Volley Angels Lab. Il tecnico di origini ceche ha raggiunto l’accordo con la società rossoblù ed è pronta a iniziare la stagione. "Conosco la società e il suo progetto – ha detto – conosco lo staff tecnico da diversi anni, conosco la loro serietà, il loro modo di lavorare. Ci siamo affrontati da avversari per tanto tempo, nutro per tutti loro grande stima e rispetto. Sono contenta di essere passata dalla loro parte". Dopo aver iniziato ad allenare nel suo paese, Kruzikova ha debuttato in Italia con una promozione (a Castignano) dalla seconda alla prima divisione. Poi Castel di Lama, San Benedetto, la selezione provinciale femminile Ascoli Piceno–Fermo, prima della lunghissima esperienza (durata dieci anni) con la Monteprandone Truentum Volley, nel corso della quale ha conquistato diversi titoli provinciali giovanili e due promozioni. Una curiosità: Jana ha allenato anche una squadra maschile, Alba Adriatica in serie C. Le altre società nelle quali ha lavorato sono Athena, Libero Volley, Offida (promozione in serie B), Futura Teramo, prima di giungere a Monte Urano, dove ha allenato nelle ultime due stagioni.