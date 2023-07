Angels Lab, Di Marino è fiduciosa

Una delle giocatrici più esperte, ma anche la più vincente del roster di Volley Angels Lab, è senza ombra di dubbio Claudia Di Marino, la centrale rossoblù che ha sempre rappresentato un punto di riferimento per le compagne. Quest’anno, però, Di Marino vede un leggero cambio di rotta: "Siamo una squadra più esperta rispetto agli anni passati – ha detto – e credo che questo possa aiutare le giovani a crescere. Mi aspetto un campionato più equilibrato, meno altalenante dello scorso anno e spero che potremo divertirci e toglierci delle soddisfazioni". Tra le nuove compagne arriva la schiacciatrice Alikaj, che per Di Marino non è un volto sconosciuto: "Ritrovo Joneda – dichiara – con cui ho giocato più di dieci anni fa a Casette d’Ete e sono molto contenta perché ho ricordi positivi su di lei e in generale su quell’annata. Credo che sia a livello tecnico che umano, possa dare un grandissimo contributo". Di Marino non disdegna di esprimere un giudizio su quello che potrà essere il futuro di Volley Angels Lab, che da anni considera il lavoro sul settore giovanile imprescindibile per il proprio processo di crescita: "Il lavoro del nostro staff tecnico sul territorio lo definirei molto positivo".