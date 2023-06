Animazione, balli e mercato Si accende il lungomare sud

Balli, musica, giochi, spettacoli per tutte le fasce d’età: non mancherà proprio nulla questa estate a Porto San Giorgio in fatto di manifestazioni di accoglienza con il precipuo scopo di favorire le presenze e fidelizzarle. Ma, come mettere in moto un’organizzazione che si prospetta molto complessa? La “geniale” intuizione innovazione, destinata a fare scuola in caso di successo, è del presidente dell’associazione albergatori Ataf, Gianluca Vecchi il quale si è posto la domanda: “perché non scegliere una zona della città su cui, mutuando quanto normalmente avviene nei villaggi turistici, sviluppare qualsivoglia attività di animazione?”. “si può fare” è stata la risposta che si è data”. Detto fatto, insieme ai colleghi ha elaborato un progetto, denominato “Porto San Giorgio Village”, teso a coinvolgere la zona del lungomare sud, trasformandola in un vero e proprio villaggio turistico per quanto riguarda, appunto, le manifestazioni di accoglienza: “Sono sei mesi che stiamo lavorando su questo progetto con tanto entusiasmo e grandi aspettative” rileva Vecchi facendo sapere che vi hanno aderito 15 attività, di cui 11 chalet, (da Duilio a sud, fino a Cracy Beach a nord) 3 alberghi “ La Lanterna” il “David Palace” e “il Timone”, il camping la Capannina e Beb al mare. Hanno aderito pure le associazioni Confcommercio, Coldiretti, Pro Loco, Ossmed. Chi mancia la foglia.

Molto ricco il programma degli eventi, che abbraccia il periodo 18 giugno-2 settembre: animazioni in spiaggia sia al mattino che nel pomeriggio; nelle domeniche di luglio ed agosto spettacolo serale di benvenuto nella piazzetta mosaico; nei lunedì musica dal vivo, con ballo liscio, violinista Valentino Alessandrini e musica degli anni 1960, ’70, ’80; poi i martedì balli latino americani, i mercoledì il mercatino.

Nei giovedì l’evento più importante con lo spettacolo a cui daranno vita, tutti insieme, i 10 animatori ingaggiati per l’attuazione del progetto. Entusiasti di quest’ultimo l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili, e il primo cittadino, Valerio Vesprini i quali evidenziano che il progetto è coordinato dall’Ataf ma condiviso da tantissimi operatori turistici. Secondo Marcattili il fatto che le aziende di Porto San Giorgio si siano messe insieme e finanziano il villaggio è già un grandissimo risultato”, mentre il sindaco ha precisato che l’obiettivo è svilupparlo per attuarlo sui tutta la città.

Silvio Sebastiani