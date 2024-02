Fare turismo in una località non ancora individuata come destinazione turistica e ingegnarsi per esercitare il giusto appeal sulla clientela: è la mission che si è dato Daniele Gatti, ceo del villaggio turistico Holiday che, dopo essere stato pioniere nel formulare la definizione del Family Village (subito ripresa da moltissime strutture en plein air) adesso punta sullo slogan ‘uno spettacolo di vacanza’. Si tratta di una forma di intrattenimento che i vacanzieri che scelgono l’Holiday hanno avuto modo di apprezzare già da qualche estate assistendo a musical e spettacoli musicali di altissimo livello e che, ora, Gatti vuole mettere a sistema creando un format specifico, puntandoci anche come canale di vendita. Con un distinguo essenziale: "Tutti fanno animazione, noi facciamo spettacolo. Il format che proponiamo prevede un cast artistico, non solo di animatori, capace di rappresentazioni agli stessi livelli dei grandi teatri; prevede luoghi dedicati e noi abbiamo uno spazio teatrale da 200 mq, oltre a un apparato tecnico adeguato (videomapping, impianto audio, suoni e luci) con personale e animatori capaci di gestire le stesse dinamiche di un vero teatro. La particolarità è che tutto questo accade all’interno di un villaggio turistico". Oltre allo spettacolo serale "c’è un format che comprende una serie di attività per la fascia d’età di riferimento (0-13 anni), fatte da professionisti che creano eventi, laboratori e quant’altro ad altissimi livelli, finalizzati a offrire una animazione di grande qualità" specifica ancora Gatti. Tutto questo va sotto lo slogan ‘Uno spettacolo di vacanza’ "per il quale vogliamo capire se c’è la possibilità di creare un nostro questo format" aggiunge. Un ‘prodotto’ che richiede un investimento cospicuo "che implementiamo ogni anno per garantire il livello qualitativo che gli spettacoli devono avere. Oggi, ci troviamo a spendere le stesse cifre dei grandi competitor nazionali".

Tutto parte da una considerazione: "Porto Sant’Elpidio non è una destinazione turistica, per cui una struttura che si vuole elevare a livello nazionale e internazionale per alti standard qualitativi, su cosa può investire? Noi ci siamo inventati dapprima la formula del Family Village per indicare il particolare target della clientela, e adesso la ‘vacanza spettacolo’. Questo ci permette di essere identificati come una eccellenza territoriale, sopperendo al fatto di non essere destinazione turistica".

Marisa Colibazzi