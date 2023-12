Anime della città. Batte il cuore delle Contrade

Feste natalizie, sinonimo di eventi per le dieci contrade della Cavalcata dell’Assunta di Fermo. Il 14 dicembre scorso, la tradizionale cena di Natale con la presenza di Priori, direttivi delle contrade e responsabili dei gruppi operativi. Il sindaco nonché presidente della Cavalcata, Paolo Calcinaro e l’assessore con delega alla Cavalcata Mauro Torresi hanno voluto ringraziare i partecipanti che, insieme a ciascun contradaiolo, rappresentano l’anima della manifestazione. I vicepresidenti Andrea Monteriù e Roberto Montelpare hanno ricordato gli importanti risultati della 42esima edizione del Palio dell’Assunta grazie anche a due ‘pilastri’ quali Ilario Del Moro e Marcella Ciferri. Sabato 16 dicembre la Cavalcata e le contrade sono state ricevute dall’ Arcivescovo Monsignor Rocco Pennacchio: "Complimenti alle contrade per la costante collaborazione con le parrocchie, chiaro segno dell’attivo impegno al fine di integrarsi nel tessuto territoriale. Nell’augurarvi un sereno Natale, vi invito a riflettere sul significato e valore dei motti di ogni contrada, nel contesto della nostra contemporaneità".

Il lavoro delle contrade è evidente anche per quanto riguarda l’organizzazione di eventi per regalare momenti di svago a bambini e adulti. La contrada Campolege ha aperto le porte della Casa di Babbo Natale (l’ex tunnel del trenino di via Veneto) visitabile dalle 15.30 alle 19.30 fino al 7 gennaio, con ‘Incanto’ l’evento speciale che, dopo il successo del 17, replicherà 26 dicembre. Presso la sede di via Marrozzini, i contradaioli della Nobile Fiorenza hanno allestito la Tana di Rudolph, visitabile dalle 16 alle 20 fino al 6 gennaio: numerosi laboratori ad ingresso gratuito, mercatino di Natale e letture in giorni e orari consultabili sui profili social. Per il 29 dicembre, contrada Pila ha annunciato il contest ‘Secret Santa’, per partecipare al quale bisognerà iscriversi sui canali social biancocelesti: si riceverà un messaggio con il nome della persona cui fare un regalo in maniera anonima e riceverne un altro da un Babbo Natale segreto; sede di via Brunforte aperta anche la vigilia di Natale per accogliere gli ospiti dopo la messa di mezzanotte.

Torna ‘Svicolando tra Presepi’, il concorso d’arte per le vie del centro storico dove poter ammirare i presepi in mostra con premiazione il 7 gennaio al termine della santa messa delle ore 10.30, presso la parrocchia di San Domenico. Gli appuntamenti si concluderanno il 6-7 gennaio con il suggestivo presepe vivente della Cavalcata dell’Assunta presso le Cisterne Romane.

Gaia Capponi