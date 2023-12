Anmil aspetta i rimborsi: "Messi in crisi dal governo"

Una situazione che sta mettendo in seria difficoltà la struttura organizzativa dell’Anmil, l’associazione che tutela i lavoratori mutilati e invalidi del lavoro i cui dipendenti non hanno certezze sui pagamenti a loro dovuti: "È inaccettabile per un paese civile mettere in ginocchio un’associazione storica e di grande valore sociale come la nostra, dichiara Marcello Luciani, Presidente territoriale Anmil, ed è vergognosa la mancata risposta del Ministero del Lavoro sui ritardi nel pagamento delle somme dovute al nostro patronato costituito nel 2011 dalla nostra associazione per dare maggior supporto alla categoria delle vittime del lavoro". Luciani spiega che nel territorio marchigiano l’associazione segue 730 associati e 250 mila iscritti: "La nostra rete è in crisi a causa del mancato pagamento del saldo del corrispettivo dovuto ai patronati per l’attività svolta nel 2016: un’assurdità considerando che sono trascorsi ben sette anni dalla chiusura delle relative attività, costringendo le oltre 600 famiglie degli operatori che sono nelle nostre sedi, nella più totale incertezza sullo stipendio di dicembre e sulla tredicesima che non abbiamo potuto loro riconoscere". Una vicenda che è finita anche sul tavolo dei parlamentari, alcuni hanno fatto interrogazioni, per sanare quelli che Luciani chiama "assurdi ritardi che riguardano, ovviamente, anche le annualità successive al 2016 che non sono state ancora riconosciute, sottolinea il presidente Luciani, ora non c’è nessuno al Ministero del Lavoro che si prende l’impegno di erogare questi fondi, aggiungendo che ciò accade persino in totale spregio della giustizia, dal momento che dopo aver fatto ricorso al Tar che ci ha dato ragione, nonostante ben ci siano due sentenze che dispongano di procedere in nostro favore all’erogazione dei saldi delle annualità 2017 e 2018, è ancora tutto in sospeso".

Nessuna notizia, peraltro, si sa dell’anticipo del 2022 che, sommato a tutti gli altri mancati riconoscimenti sta compromettendo la vita dell’Anmil e di tutta la sua rete che da 80 anni è l’unica Associazione che si occupa della tutela delle vittime del lavoro.