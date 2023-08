Anni di soprusi sulla moglie Sessantenne condannato

Si era reso protagonista di reiterati maltrattamenti, minacce e vessazioni, che avevano reso la vita della moglie un inferno.

La donna, dopo l’ennesimo pestaggio, aveva però deciso di denunciare i fatti ai carabinieri.

Il marito violento, un 60enne di Porto Sant’Elpidio, di origini sudamericane, è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a tre anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e minacce nei confronti della propria coniuge.

Il continuo comportamento violento e minatorio del 60enne aveva permesso di richiedere e ottenere dal magistrato inquirente la misura cautelare del divieto di avvicinamento al nucleo familiare, eseguito prontamente dai carabinieri, ma questo non era bastato a interrompere i soprusi che si consumavano fuori e dentro le mura domestiche.

I maltrattamenti andavano avanti da tempo, ma la donna, come spesso accade in famiglia, non aveva mai segnalato la situazione di disagio, e aveva sopportato per mesi ogni tipo di vessazione.

Diversi i pestaggi subiti, tanto che a volte era stato necessario sottoporre la donna a cure mediche.

Spesso il marito tornava casa ubriaco o in stato di alterazione psicofisica, e in quei momenti ogni pretesto era buono per sfogarsi con la moglie.

Uno sfogo violento e intimidatorio, che aveva portato la donna allo stremo e al convincimento che l’unica soluzione fosse quella di denunciare il marito.

Per l’uomo era quindi scattato il divieto di avvicinarsi a sua moglie: a disporlo era stto il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Fermo.

Neppure questo provvedimento era però bastato a distogliere l’uomo dai suoi propositi vessatori.

Alla fine era stata rinviato a giudizio per poi finire sotto processo ed essere condannato.

