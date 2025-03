Anno nero per le imprese artigiane: "E anche il 2025 si annuncia grigio"

Le Marche artigiane hanno chiuso un 2024 nero. Il 2025 si annuncia grigio. La congiuntura del secondo semestre 2024 è anche peggiore rispetto al semestre precedente, ma le prospettive per la prima metà del 2025 sono di un alleggerimento della caduta. Ecco la sintesi che emerge dal resoconto dei dati dello studio congiunturale proposto dall’Osservatorio Ebam e presentato nel corso del tradizionale evento che ha illustrato il consuntivo 2024 e le previsioni 2025 svolto quest’anno alla Facoltà di Economia e Diritto di Unimc. I dati presentati da Giovanni Dini del Centro Studi Sistema Cna Marche e Riccardo Zallocco dell’Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Marche evidenziano una ulteriore crescita della polarizzazione tra imprese in miglioramento e imprese in difficoltà, un accentuarsi del prevalere dei casi di difficoltà su quelli di miglioramento. L’incontro coordinato da Cinzia Marincioni direttrice dell’Ente Bilaterale Artigianato Marche ha portato a fare sintesi tra dati congiunturali e previsionali confrontandosi sulle possibili soluzioni per sostenere la ripresa dell’economia della regione più artigiana d’Italia.

L’evento si è aperto con il saluto rettore dell’università John McCourt che ha detto: "L’Università di Macerata può essere un partner fondamentale per il settore artigiano. Siamo pronti ad avviare progetti di formazione e aggiornamento, creando opportunità di collaborazione tra studenti e artigiani. Inoltre, possiamo contribuire alla creazione di percorsi che uniscano le esigenze di tradizione e innovazione". Le Marche si confermano la regione più artigiana in Italia in base ad alcune variabili: 1° posto per incidenza imprese artigiane con dipendenti su totale imprese attive con dipendenti (35,9 per cento) rispetto al 25,6 per cento della media italiana, per incidenza degli addetti dell’artigianato su addetti totale imprese con il 24,4 per cento (media Italia 14,5 per cento) e anche per incidenza di occupati nelle MPI artigiane sugli occupati nelle MPI totali con il 32,2 per cento. Eppure, le imprese artigiane registrate alla fine del 2024 nelle Marche sono 38.481; alla fine del 2023 nelle Marche erano 39.791, in diminuzione del 3,3 per cento.

La maggior concentrazione delle imprese artigiane è nella provincia di Ancona con il 25,6 per cento, Fermo è al 14,3 per cento e Ascoli Piceno con il 13 per cento. Considerando, invece, i saldi annuali (iscrizioni – cessazioni) nelle province, la diminuzione più intensa si registra a Fermo con 125 imprese in meno (tasso di crescita pari a -2,20 per cento), segue Macerata con 84 imprese in meno (tasso al -0,92 per cento), Pesaro e Urbino con 57 imprese in meno (tasso al -0,58 per cento), Ancona con 38 imprese in meno (tasso al -0,38 per cento) ed Ascoli Piceno con 24 imprese in meno (tasso al -0,48 per cento).

Dalla fine del 2019 nella regione Marche il numero di imprese artigiane registrate è inferiore di 5.755 unità, pari ad una variazione percentuale del -13, per cento, Fermo si attesta sull’11 per cento, pari a 682 imprese in meno. Per quanto riguarda il focus sul settore calzaturiero marchigiano, principalmente concentrato nelle province di Fermo e Macerata, i numeri confermano che ormai da anni è investito da una forte crisi produttiva, la quale ha comportato una perdita non irrilevante di occupati nel settore, tra il 2013 e il 2023 la perdita complessiva ammonta a -11.712 unità (-26,1 per cento). In termini assoluti (euro), se nel 2013 l’export del calzaturiero marchigiano rappresentava il 19,6 per cento del totale dell’export italiano del settore, nel 2023 l’incidenza si abbassa al 10,8 per cento.