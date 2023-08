Annullate due fiere estive Mancano gli ambulanti

di Angelica Malvatani

Questo non è un paese per fiere. O almeno, Fermo non è più una città appetibile per gli ambulanti che questa estate hanno scelto altre piazze. È per questo che sono state annullate, per la prima volta, le due fiere di riferimento della bella stagione, quella di Santa Maria, in programma la prima domenica di agosto, e quella di San Savino, che di solito si teneva il 16 di agosto, a Marina Palmense.

La prima, quella del sei di agosto, disponeva di 51 posti, si sono presentati solo sette operatori, la seconda, San Savino, ha 48 posti, proprio sul lungomare di uno degli angoli più belli e vissuti della città, eppure ha avuto solo tre adesioni.

Uno slancio che fa il paio con la desolazione cui si assiste il sabato mattina, con le pochissime bancarelle rimaste a presidiare il mercato lungo viale Veneto, per un momento che mette davvero tristezza.

Che il problema ci sia è abbastanza evidente, è uno dei crucci dell’assessore al commercio, Mauro Torresi, che nei suoi bilanci ha sempre messo in evidenza la difficoltà di risolvere un nodo stretto e delicatissimo. Una delle idee in campo è quella di tentare di spostare il mercato del sabato lungo viale Trento, chiusa al traffico per dare spazio alle passeggiate, per una rivoluzione che potrebbe dare uno scossone. Uno spostamento dal centro storico che non piace molto alle attività di piazza e dintorni, così come piace poco agli ambulanti l’idea di lasciare luoghi favorevoli come piazzale Tupini visto che l’idea sarebbe quella di riunire proprio tutte le attività di vendita, per creare un vero e vivo mercato.

Di certo la tendenza che ha visto l’abbandono anche delle due maggiori fiere estive non lascia ben sperare, la decisione della giunta di provvedere all’annullamento e alla restituzione delle quote già pagate parla di uno spazio che non è più appetibile e che vede invece Porto San Giorgio e Civitanova Marche fare anche la parte del leone.