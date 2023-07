Annullato il concerto di Ska-P

La società Best Eventi ha comunicato che per motivi logistici indipendenti dalla volontà della band il concerto degli ‘Ska-P’ in programma per oggi alle 21,15 in occasione del ‘NoSound Fest’ al Parco della Pace di Servigliano è stato annullato. I possessori di biglietti acquistati in prevendita, potranno presentare richiesta di rimborso, al circuito di prevendita tramite il quale è stato acquistato il biglietto, entro lunedì 31 luglio. Sono stati invece confermati i due appuntamenti più attesi con il duo Articolo 31 composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del nostro Paese per domani 22 luglio; e il concerto di Sfera Ebbasta per domenica 23 luglio entrambi in programma alle 21. I biglietti saranno disponibili sulle piattaforme TicketOne e Ciaotickets oltre che al botteghino all’ingresso del Parco della Pace.