Annunci irregolari sul web. Multati quattro furbetti degli affitti estivi

Quattro furbetti sangiorgesi degli affitti estivi nei guai. Con l’avvicinarsi della stagione balneare e su disposizione del ministero, il mirino della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate è stato puntato sugli affitti ad uso turistico. Obiettivo far emergere ’il nero’ che spesso contraddistingue questo settore sempre in bilico tra lecito e illecito. E così le prime a farne le spese sono state quattro persone proprietarie di strutture ricettive e immobili a Porto San Giorgio. Tre case vacanza sangiorgesi, che proponevano su un noto sito online camere e periodi di soggiorno, sono state sanzionate e le pagine oscurate perché prive di certificazione regionale e per inadempienze fiscali. Nei guai è finito anche un appartamento di un privato che affittava, sempre attraverso piattaforme web, con volumi d’affari oltre il consentito per chi sprovvisto di partiva Iva. Per i quattro sono scattate sanzioni di 1500 euro e l’inibizione temporanea dell’attività.

I furbetti degli affitti estivi sono stati smascherati attraverso l’analisi dei tabulati di consumi di energia e dagli annunci su siti specializzati. Va ricordato che chi pubblica offerte private per appartamenti ammobiliati ad uso turistico o case vacanza deve per legge indicare il codice identificativo regionale che si ottiene attraverso una domanda al Comune. Deve essere inoltre indicato l’immobile, il periodo - che non deve essere superiore a sei mesi - e la successiva registrazione al portale della Regione e www.alloggiatiweb.poliziadistato.it per registrare arrivi e presenze. Se si è privati il contratto d’affitto turistico non può superare i 3 mesi e non si può superare i 6.500 euro all’anno. Le case vacanza, invece, considerare delle vere e proprie attività extra-alberghiere oltre alla certificazione regionale necessitano di un regime fiscale.

fab. cast.