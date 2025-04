Antenne di telefonia, il nuovo piano

E’ materia sempre molto sensibile quella legata alle postazioni di telefonia mobile e, anche alla luce di proposte di installazione di antenne e impianti tecnologici appartenenti a diverse generazioni di telefonia, dalla 2G fino alla più recente 5G che hanno instillato nei cittadini una certa preoccupazione, l’amministrazione sta mettendo mano a una revisione totale del Piano antenne. "Abbiamo ritenuto cruciale avviare uno studio accurato della situazione attuale - ha spiegato l’assessore all’ambiente Maria Laura Bracalente - per redigere un nuovo Piano Antenne comunale che rispondesse alle necessità di localizzazione efficiente e sostenibile degli impianti, garantendo la salute pubblica e la tutela dell’ambiente". Lo scorso dicembre è stato affidato l’incarico al team di esperti della EH Fields srl che sta già lavorando al nuovo Piano Antenne, secondo un cronoprogramma in base al quale fino a giugno - luglio prossimi, ci sarà una prima fase per una ricognizione generale dell’impatto elettromagnetico esistente "con una valutazione preliminare e provvisoria dell’intensità dei campi elettromagnetici attuali e si procederà a una stima accurata delle emissioni" ha puntualizzato la Bracalente.

A tutt’oggi, non sono state eseguite misurazioni preliminari perché previste e programmate nell’ambito del Piano Antenne e dei punti critici individuati "che sì, saranno successivamente monitorati con misurazioni condotte a partire da settembre prossimo eseguite con le strumentazioni più avanzate (utilizzate da Arpam e Ministeri competenti). La seconda fase della elaborazione del Piano Antenne (fino all’agosto 2026) sarà dedicata all’elaborazione, prima stesura con il relativo regolamento sulla base delle misurazioni e delle analisi effettuate; la terza fase (a partire da settembre 2026) porterà all’approvazione definitiva del Piano e al monitoraggio costante dell’impatto elettromagnetico. Insomma, entro il 2027 la città potrà dotarsi di un Piano Antenne "dove, in linea con le normative vigenti, sarà rispettata la tutela della salute pubblica, protetto il patrimonio ambientale e paesaggistico, ottimizzata la copertura dei servizi, assicurata una qualità superiore delle comunicazioni mobili e fisse, definito un sistema di localizzazione strategica degli impianti nel rispetto del principio di minimizzazione dell’impatto elettromagnetico e della loro visibilità" la conclusione della Bracalente.

m.c.