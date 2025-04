Anteprima in pineta con Folkappanka

Il festival del Primo Maggio accende i motori questa sera alle 21.30, con l’anteprima in pineta che vedrà protagonisti i Folkappanka, per quella che sarà l’entrée di una quattro giorni ricca di eventi. Cresce l’attesa per la giornata clou di domani, giovedì primo maggio, con la fiera mercato che si estenderà per 7 km dal lungomare sud fino al lungomare nord e vedrà oltre 150 attrazioni, grazie anche al contributo di associazioni cittadine: punto focale il villaggio dei comuni, nella zona centrale del litorale, vera e propria vetrina per le realtà del fermano ed il turismo grazie alla zona dedicata alla promozione del territorio.

Nella zona sud, alla Faleriense, tanto spazio dedicato ai bambini ed il concerto della tribute band di Gianna Nannini alle 17; in centro e al nord espositori e stand gastronomici di ogni tipologia, con intrattenimento musicale e attività organizzate dalle società sportive elpidiensi, mentre alle 18.30 in piazza Garibaldi vi sarà lo show conclusivo "Italiamania", con special guest Valeria Rossi. Ma i giorni di festa proseguiranno dal venerdì alla domenica, grazie al fitto programma curato dall’assessore al turismo Elisa Torresi insieme alla Pro Loco di Porto Sant’Elpidio, con il supporto della Regione Marche: venerdì 2 maggio in via Regina Elena serata tutta elpidiense a partire dalle 21.30, con il concerto dei XGiove, a seguire dj set degli Spaghetti a Detroit e conclusione affidata al format vincente "On The Night", che vedrà alternarsi alla console Miki Mercuri, Dj Frans e l’immancabile Paolo Balestrieri; Sabato all’insegna della musica anni ’90, con il live show musicale dalle 22; domenica il festival si chiuderà con "Bambin!", la colorata festa per bambini dalle 15 alle 19 lungo le vie del centro città.

"Da diciannove anni la nostra festa. Per tutti, di tutti – ha scritto il sindaco Massimiliano Ciarpella nei suoi canali ufficiali – noi siamo pronti e speriamo di stupirvi ancora". L’importanza del festival è stata sottolineata anche dall’assessore al turismo Elisa Torresi che ha precisato "L’iniziativa è riconosciuta anche a livello istituzionale, il trend delle presenze è positivo e vogliamo continuare a crescere".

Nadir Tomassetti