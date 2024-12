Antica Cuoieria. Ok del consiglio per l’opificio

Cambia destinazione il lotto dell’area Pip, in via della Tecnologia, nella zona industriale San Filippo e, al posto di una struttura turistico ricettiva (come era stato pensato nel periodo in cui si inaugurava il casello autostradale), lì sorgerà lo stabilimento produttivo dell’Antica Cuoieria Grg. Una notizia che, di questi tempi, fa rumore, in senso decisamente positivo ovviamente, trattandosi di una operazione piuttosto corposa dal punto di vista finanziario in quanto è previsto un investimento di circa 4 milioni di euro, ma di un certo rilievo anche dal punto di vista occupazione visto il dichiarato proposito della proprietà di assumere una trentina di dipendenti. Due fattori che hanno indotto l’assise consiliare a votare all’unanimità la variazione del Prg che consentirà questo insediamento e la conseguente realizzazione di un opificio che sarà strutturato su due piani, con sala mensa, spazi per la socialità e area verde. A fornire i dati tecnici di questa operazione è stato il sindaco Massimiliano Ciarpella (ha la delega all’urbanistica), specificando che il primo piano sarà di 3200 mq, di 1200 mq il secondo. A ciò si aggiungano i pareri positivi espressi dai consiglieri di maggioranza e minoranza, sottolineando anche il trend in continua crescita che fa dell’Antica Cuoieria un’azienda florida e meritevole di essere supportata. Certo, si perde la possibilità di realizzare una struttura turistico ricettiva ma su questo aspetto le posizioni dell’attuale amministrazione non collimano con quelle del Pd (che avevano vincolato un lotto a quella destinazione). Per gli amministratori di oggi, prevedere un albergo in piena zona industriale non è stata una scelta così oculata e di particolare appeal sia per eventuali investitori che, in futuro, per i turisti.

Di tutt’altro parere i dem che, invece, hanno specificato come l’ipotesi di un hotel a ridosso del casello autostradale non fosse affatto peregrina, potendo essere un utile punto di appoggio per rappresentanti o clienti delle imprese che insistono nella zona industriale o, comunque, per chi frequenta il fermano per motivi di lavoro. Tuttavia, il consiglio all’unanimità ha dato un via libera convinto e motivato, alla costruzione dell’opificio. Si valuterà in un momento successivo se ci saranno le condizioni per individuare altre aree in cui prevedere una destinazione turistico ricettiva, assecondando l’ambizione di una città sempre più a forte valenza turistica.

m.c.