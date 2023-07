Antigone sbarca al teatro romano

Torna l’opera classica al teatro romano di Piane di Falerone, grazie alla collaborazione con Tau (Teatri Antichi Uniti), il teatro incastonato nell’area archeologica ‘Falerio Picenus’, ospiterà oggi alle 21.15 ‘Antigone’ tratto dalla celebre tragedia di Sofocle. L’opera per l’occasione rivisitata da Alessandro Pertosa, con la regia di Andrea Anconetani, sarà porta in scena da Melania Fiore, Giorgio Sebastianelli. "Questa rivisitazione di Antigone, si svolge nei meandri della mente di Creonte – commenta Pertosa –. Ciò che accade è una proiezione degli incubi che perseguitano il Re di Tebe, dopo aver mandato a morte sua nipote, rea di non aver rispettato la legge della città. Creonte sa di avere ragione, sa che il diritto è dalla sua parte, ma nel fondo della coscienza qualcosa lo turba". Per info e prenotazioni 0734710111 – 3202693190.