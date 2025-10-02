Antipasto di campionato, la Yuasa batte la Lube

Yuasa Battery

3

Cucine Lube

1

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Magalini 11, Cubito 2, Vecchi 1, Falaschi 1, Stankovic 7, Pellacani 6, Petkovic 13, Fedrizzi 15, Marchiani, Koprivica 2, Pulita, Marchisio (L1) X% (X% perf.). All. Ortenzi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’Heer, Loeppky 15, Orduna 1, Bisotto (L), Boninfante 1, Hetman 16, Kukartsev 9, Podrascanin 3, Duflos Rossi 12, Tenorio 12. All. Medei

Parziali: 19-25 (23’), 25-22 (25’), 25-18 (22’), 27-25 (26’)

L’antipasto di campionato non ha tradito le attese con un match divertente anche se su entrambi i fronti mancavano tanti elementi, reduci soprattutto dagli impegni mondiali: si impone la Yuasa 3-1 con diversi spunti interessanti su entrambi i fronti anche diversi esperimenti da parte dei tecnici. La Lube ritrova alcuni nazionali come l’argentino Kukartsev schierato dall’inizio e il belga D’Heer inizialmente in panca: Medei opta al centro per Tenorio e Podrascanin, Loeppky ed Hetman i laterali, con Boninfante in regia e Bisotto libero. La Yuasa è nella formazione attesa con Falaschi in diagonale a Petkovic, Fedrizzi e Magalini in posto quattro, Pellacani e Stankovic centrali e Marchisio libero. Equilibrato l’avvio del primo set con la Lube che scappa dopo quota 10 Grottazzolina riaggancia però subito gli avversari a quota 16 con l’accoppiata Stankovic – Magalini a siglare il controbreak. Loeppky grande protagonista per il 18-22 Lube e continua a spingere con l’errore di Fedrizzi che rgala il set alla Lube.

Yuasa incisiva nel secondo set con tanti palloni tocati a muro ed un Magalini subito con la mano pesante e presente a muro. Medei mette dentro Orduna e Duflos Rossi ma Grotta tiene bene la rincorsa della Lube e si impone 25-22. Ancora Yuasa ben in spinta nel terzo dove Mederi mette Loeppky opposto con Duflos Rossi in posto quattro concedendo riposo a Kukartsev. Stankovic si fa sentire e la Yuasa allunga 19.11 con esordio anche per Koprivica mentre il doppio cambio Orduna – Kukartsev non sposta gli equilibri e il set si chiude 25-18. Quarto set con Orduna in campo dall’inizio per la Lube, Koprivica e Cubito per la Yuasa in avvio quando la Yuasa scappa ma la Lube ricue lo strappo al servizio. Set bello ed intenso che si decide ai vantaggi con un duello intenso anche sotto rete e nessuno ci sta a perdere ma alla fine il mani-out di Federizzi regala il successo alla Yuasa.

Roberto Cruciani