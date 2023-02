Antolini: chiarimenti per imprese e famiglie

"Molti aspetti da chiarire, rischio tangibile di fallimento per tante imprese". Interviene così, Loris Antolini presidente Cna costruzioni Fermo, per commentare la legge che sospende la cessione del credito e lo sconto in fattura per i bonus edilizi, mal digerita dal settore. "C’è già stato un confronto con il presidente Cna costruzioni Marche, Marco Rossi – dice Antolini – e per i prossimi giorni resteremo in attesa di chiarimenti del decreto, sul quale ad oggi ci sono aspetti non chiari, invece importanti per la salvezza di imprese e famiglie". L’emanato decreto legge recante ‘misure urgenti in materia di cessione dei crediti’ conterebbe specifiche deroghe per le opere in corso, mentre impedisce sia lo sconto in fattura che la cessione del credito d’imposta. "Ci sono tanti nodi da chiarire – prosegue – le imprese che lavorano su appalti da bonus si trovano con diversi cantieri aperti. Immaginiamo quale peso economico si ritorcerebbe su di loro, costrette a far fronte a spese enormi da ammortizzare senza cessione e pagando le tasse. Allo stesso modo, anche le imprese che hanno programmato gli stessi appalti se pur non ancora avviando le opere, vivono estremi disagi. Inoltre questa condizione costringe le famiglie ad estreme difficoltà finanziarie. Vanno chiarite le condizioni di chi ha già presentato pratiche per lavori con cessione del credito, di chi ha appena avviato i lavori, o di chi si trova quasi al termine. Le imprese non possono essere lasciate sole dall’oggi al domani. Non si può emettere un decreto legge dalla mattina alla sera senza dare il tempo necessario per la programmazione ad imprese e famiglie. Confidiamo nei chiarimenti del decreto per ammortizzare gli effetti domino a ricaduta negativa sul settore".

Paola Pieragostini