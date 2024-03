Antonella Lattanzi presenta il suo libro

‘Trasform-azioni. Periferie al centro: nuovi spazi del possibile’ promosso dall’impresa sociale ‘Era Futura’ domani sera (ore 21,15) incontra Antonella Lattanzi che, in dialogo con Giulia Ciarapica (scrittrice e critica letteraria co-ideatrice della rassegna), presenta il suo ultimo libro ‘Cose che non si raccontano’ (Einaudi). Nel sesto incontro della seconda edizione della rassegna, si parla di un romanzo che vuole esprimere tutto ciò che spesso viene taciuto per vergogna, consuetudine e senso di colpa, "per rabbia, troppo dolore e perché – dice l’autrice – se non le racconti puoi sempre credere che non siano successe". Lattanzi (anno 1979) vive a Rima, è scrittrice, sceneggiatrice, ha pubblicato i romanzi ‘Devozione’, ‘Prima che tu mi tradisca’, ‘Una storia nera’ da cui è stato tratto il film di cui ha curato la sceneggiatura, come l’ha curata per ‘Fiore’ e ‘Il campione’. Collabora il Corriere della Sera. L’appuntamento è per domani, all’Auditorium Della Valle.