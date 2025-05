Antonelli: "Orsili la scelta migliore"

Quella di Uniti per Orsili Sindaco è "una squadra composta da persone motivate, animate da volontà di cambiamento e senso civico. Alcuni – dice il referente Gianfelice Antonelli - si affacciano per la prima volta a questa esperienza, altri si sono già impegnati appoggiando l’ex sindaco Alessio Pignotti e ora si sono rimessi in gioco con Rossano Orsili, ritenendolo la scelta migliore". E’ rappresentato il territorio comunale con tutte le fasce d’età.

"Persone che vogliono rinnovare la classe dirigente di Sant’Elpidio a Mare e portare all’attenzione della futura amministrazione le problematiche della città. Nutrono grande stima per Orsili, riconoscendogli quanto ha fatto, in questi anni, da civico con tanti progetti culturali, sociali, turistici. Tutti aspetti che saranno il punto di forza di Orsili, figura trainante, un leader che saprà dare le risposte giuste per il futuro della città".

La lista: Felice Antonelli, Ervis Baganaci, Mauro Rogani, Luca Cipolletti, Lorenzo Torresi, Marco Brugnoni, Josè Antonio (Tony) Euceda, Anna Maria Luzi, Alessandra Marmorè, Ricardo Gustavo Negrette, Alessia Daluiso, Leonardo Paccapelo, Marina Morganti, Diego Postacchini, Elena Borucchia, Katia Buccolo.