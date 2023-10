Antonietta Langiu presenta l’ultimo libro

Per gli ‘Incontri del Caffè Letterario’ questa sera (Panorama Cafè), Antonietta Langiu presenta il suo ultimo libro, ‘Contos de vida’, edito da Manni. Sono racconti che riguardano una vita e vanno a formare una biografia ragionata in una scrittura che è un viaggio lontano dalla sua Sardegna, ma con il pensiero sempre radicato alla sua terra d’origine. Per il suo concittadino, il trombettista Paolo Fresu, quelli della Langiu sono testi pensati con saggezza e leggerezza per ritrovare sé stessi e una ragione di vita. Il poeta Francesco Scarabicchi che lesse questi racconti prima della sua scomparsa, scriveva che in essi c’è una profonda intimità nella coscienza che tutto è destinato a perire ma la scrittura aiuta a riconoscere il proprio orizzonte. La Langiu risiede a Sant’Elpidio a Mare dove per anni ha insegnato, dove ha diretto l’ufficio cultura del Comune ed è autrice di molti racconti, alcuni dei quali sono stati adottati come testi scolastici in Sardegna. Info e prenotazioni apericena: 0734 858674.